Возможно укрепление рубля до 72,85 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,85 руб./$1 в ближайшее время при благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"Рубль пытается перебороть относительную слабость предыдущих дней, активно реагируя на умеренное улучшение внешнего фона. Если восстановление мировых рынков получит развитие, а цена нефти ускорит рост, то доллар может закрепиться под уровнем 73 руб./$1, направившись к ближайшей поддержке 72,85 руб./$1", - отмечает эксперт Дмитрий Бабин.

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