Более вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. на заседании 10 сентября - Райффайзенбанк

Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до уровня 7,0%) по итогам заседания 10 сентября 2021 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Полагаем, что ускоренный рост цен в сентябре продолжится, а инфляция даже сможет приблизиться к отметке в 7,0% г/г. В таких условиях ЦБ, скорее всего, придется сделать более жесткий шаг в настройке монетарной политики: повышение ставки на 50 б.п. (до уровня в 7,0%) становится более вероятным, чем на 25 б.п. В то же время уже начиная с ноября в данных должен начать проявляться дезинфляционный тренд ( как минимум на фоне эффекта базы прошлого года). Влияние уже объявленного социального стимула на цены также должно иссякнуть ближе к концу года, а с 2022 года Минфин планирует нормализацию фискальной политики. Ужесточение монетарной политики может положительно сказаться на склонности домохозяйств к сбережениям. На наш взгляд, ожидаемый разворот инфляции в октябре-ноябре может позволить регулятору завершить цикл ужесточения уже на заседании 10 сентября", - пишут эксперты.

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