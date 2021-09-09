Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $1775-1790/унц. в четверг - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, останутся в диапазоне $1775-1790 за тройскую унцию в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Sber CIB.

"Золото на азиатской сессии в четверг торговалось чуть ниже $1790 за тройскую унцию. В течение дня инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, который, скорее всего, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, поскольку в Германии распространяется штамм COVID-19 "дельта", а европейская экономика восстанавливается медленнее, чем американская. Вероятно, ЕЦБ лишь прокомментирует перспективы сворачивания стимулирующих мер, но вряд ли представит какие-то детали. Кроме того, в четверг в США выйдет еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице. По прогнозам, число первичных заявок должно составить 335 тыс. против 340 тыс. неделей ранее. Мы полагаем, что котировки золота в четверг останутся в диапазоне $1775-1790 за тройскую унцию и будут держаться ближе к его нижней границе". - пишет аналитик Антон Чернышев.

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