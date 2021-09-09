Возможен рост цены акций Газпрома выше 367 руб. к концу 2021г - ITI Capital

Котировки акций "Газпрома" к концу текущего году могут обновить исторический максимум на уровне 367 рублей за штуку, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Предстоящей зимой "Газпром" должен направить в российские хранилища почти столько же природного газа, сколько компания сейчас поставляет в Западную Европу (346 млн куб. м в день или 23% от его общих поставок в сутки), и у компании есть два месяца, чтобы восполнить истощенные запасы (40 млрд куб. м) до целевых 80 млрд куб. м, что потребует прокачки газа в объеме, равном 80% от суточного экспорта компании в Западную Европу или 280 млн. куб. м в сутки, отмечает эксперт.

Ожидается, что из-за спроса в Азии объем поставок сниженного газа в Европу останется под давлением, обращает внимание Луцко. Промышленному производству в Китае и Индии нужны значительные объемы электроэнергии, часть которой генерируется за счет угля, но также и газа. Экспорт газа в Китай и Турцию вырос на 19% за первые восемь месяцев этого года.

"Приближается зимний отопительный сезон, который из-за низких температур в сентябре может начаться ранее. В случае дефицита цены на газ подскочат еще больше, как и на электричество. На этом фоне котировки акций "Газпрома" к концу текущего году могут обновить исторический максимум на уровне 367 рублей за бумагу (19 мая 2008 года)", - указывает аналитик.

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