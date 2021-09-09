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09 сентября 2021 года 11:30

Рынок акций РФ откатился ниже 4000п по индексу МосБиржи, вырос Русал

Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий начала сокращения стимулирующих мер Европейским центробанком; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 4000 пунктов, при этом выросли акции "Русала" вслед за ценами на алюминий.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3988,91 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1719,65 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 73,06 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,7%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+2,3%, до 68,26 рубля).

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали в четверг на 1,6%, до $2837,5 за тонну, максимума с июня 2008 года, сообщает агентство Bloomberg. Цена алюминия в Шанхае увеличилась на 2,1%, до максимума с 2006 года.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, всеобщее внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике и пресс-конференции по его итогам. "Ястребиные" заявления окажут не только влияние на евро, но и отразятся на всех глобальных площадках.

Тем временем, индекс цен производителей Китая (PPI) вырос в августе на 9,5% в годовом выражении, максимальными темпами с августа 2008 года. Инфляция на фабриках в Китае в августе достигла 13-летнего максимума, что было вызвано резким ростом цен на сырье, несмотря на попытки Пекина их охладить, что оказало большее давление на производителей во второй по величине экономике мира.

В США рынок акций на прошлой неделе в основном спокойно воспринял слабые данные по занятости за август, однако рост распространения заражений "дельта"-штаммом коронавируса на прошлой и этой неделе усугубляют негативные тенденции, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций от глубоких просадок продолжает спасать приток новых частных инвесторов. От ЕЦБ в четверг изменений в ставках не ожидается, но могут быть объявлены решения по программе выкупа активов. В США выйдет традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

В США потери запасов нефти могут быть ощутимы. Добыча в Мексиканском заливе пока восстановлена до 20-25% от общего потенциала. Соответственно, потери с момента приготовления к урагану Ида могут уже достигать 18-19 млн баррелей. В Минэнерго США даже пересмотрели прогноз падения производства нефти: в текущем году оно сократится на 0,2 млн б/с вместо прежней оценки сокращения на 160 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть находятся на высоких уровнях, поэтому полноценной коррекцией на фондовом рынке и не пахнет. Как всегда, она начнется неожиданно, когда индекс РТС пробьет вниз знаковую поддержку 1695 пунктов (локальные максимумы июня и августа), но сроков начала отката никто не знает.

Большинство российских акций оценены справедливо, поэтому их котировки чувствительны к внешним факторам. Традиционный "ястреб", президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что, исходя из текущих прогнозов, он поддержит сентябрьское объявление ФРС о сокращении покупок облигаций. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что "было бы целесообразно", чтобы до конца года центральный банк США начал сокращать свою программу покупки облигаций, напомнил Верников.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынках может измениться во второй половине дня после выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которой ждут намеков на сроки сворачивания программы стимулирования европейской экономики. Соответственно, в фокусе ее слов будут прогнозироваться аналогичные шаги Федрезерва США.

Но даже при негативной риторике главы ЕЦБ просадка не будет длительной и глубокой. Ее нужно будет использоваться для наращивания "лонгов". Из российских бумаг по-прежнему наиболее привлекательно выглядит "Газпром" (MOEX: GAZP), где спрос подогревается новостями, что "Северный поток 2" заработает уже 1 октября. Ожидается, что в "Газпром" со дня на день начнут заходить крупные и осторожные инвесторы.

В акциях "Русала" продолжается отыгрывание роста цен на алюминий, которые взлетели после государственного переворота в Гвинее. Бумага сейчас выглядит технически перекупленной, нужно готовиться фиксировать спекулятивную прибыль хотя бы частично. Пока же алюминий дорожает, что делает бумаги "Русала" лучше рынка. При улучшении внешнего фона спекулятивно интересны будут акции Сбербанка - теперь целью их роста выступает район чуть выше 350 руб., который вполне может быть достигнут в условиях притока средств нерезидентов в российские акции, считает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-0,6% на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала. Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в среду, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью газете Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США.

В четверг в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 2,3%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

В Японии приняли решение продлить меры по борьбе с распространением COVID-19 до конца сентября, поскольку количество инфицированных снижается очень медленно, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Ранее сообщалось, что правительство может снять некоторые ограничения в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, вероятно, оставит без изменений ключевую ставку, однако объявит о небольшом снижении темпов покупки активов в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), полагают аналитики и экономисты.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после роста на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии накануне основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,52 за баррель (-0,1% и +1,3% в среду), октябрьская цена WTI - $69,2 за баррель (-0,3% и +1,4% накануне).

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана Катрина, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за неделю, завершившуюся 3 сентября, в четверг в 18:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей, запасов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,9%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (-3,6%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,2% и -3,4% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,1%).

Выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+28,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+15%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+8,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,5%, до 4139 рублей).

Год Нисанов и структуры группы компаний "Киевская площадь" приобрели почти 10% акций девелопера "Самолет" у акционеров-основателей, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Рыночная стоимость 10% "Самолета" составляет около 25 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,02 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 3,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,16 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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