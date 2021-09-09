Рубль краткосрочно будет торговаться в диапазоне 72,50-73,50 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,50-73,50 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Потоки в рубле корректируются в ту или иную сторону в зависимости от глобальных настроений. Активности экспортеров пока нет, поскольку до налоговых выплат еще достаточно времени. Сохранение фокуса на пятничном решении ЦБ РФ не способствует увеличению позиций в ожидании сигналов на будущее, хотя всем понятно, что политика ЦБ будет оставаться антиинфляционной, и это позитив для рубля. Поэтому краткосрочно рубль будет торговаться вблизи достигнутых уровней (72,50-73,50 руб./$1)", - отмечает Полевой в комментарии.

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