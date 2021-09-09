Вероятно продолжение консолидации котировок ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации котировок ОФЗ в течение торговой сессии в четверг в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях, констатирует эксперт банка Дмитрий Грицкевич. На фоне сохранения инфляционного давления умеренный рост доходности наблюдался в средней части кривой - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 2 б.п. (до 6,94% годовых), а 10-летних осталась на отметке 7,03% годовых.

Минфин заявил, что программа заимствований на текущий год составит 2,8 трлн руб. (аналогичный объем и в 2022 году) - с учетом того, что уже размещено с начала года 2,3 трлн руб. остаток валового размещения составляет 0,5 трлн руб. до конца года и порядка 0,15 трлн руб. - нетто (погашение ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. в конце декабря). В результате, полагает Грицкевич, давление на длинные ОФЗ со стороны Минфина должно ослабнуть, поддержав котировки бумаг на вторичном рынке.

"Данные по инфляции за август, вышедшие в среду, фактически подтвердили недельные данные (6,7%); недельная инфляция на 6 сентября осталась на уровне 0,1% - при сохранении данных темпов роста цен по итогам месяца инфляция превысит 7% в годовом выражении. В результате повышение ключевой ставки также до 7% (наш базовый сценарий) становится все более реалистичным", - отмечает аналитик ПСБ.

"Ждем в четверг продолжения бокового движения котировок ОФЗ в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ; данные по инфляции могут оказать умеренное негативное влияние на рынок (ожидания повышения ставки в основном уже в цене госбумаг)", - указывает Грицкевич.

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