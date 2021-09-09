Возможен подъем котировок нефти до $73,7/барр. в четверг - Sber CIB

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $73,7 за баррель на торгах в четверг на фоне данных по запасам углеводородов в США и возможных жёстких комментариев ЕЦБ, которые могут привести к ослаблению доллара, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

ЕЦБ на заседании в четверг, скорее всего, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, отмечают эксперты Sber CIB. В этих условиях евро может подешеветь, но спрос на риск должен вырасти, а курс рубля, вероятно, приблизится к 73 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Доходности рублёвого долга будут расти, считают в Sber CIB - опубликованные в среду данные по инфляции в России разочаровали инвесторов, рынок будет закладывать в котировки более высокую вероятность повышения ключевой ставки ЦБ (до 7,25-7,5% к концу текущего года).

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