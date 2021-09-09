Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 9 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, трейдеры продавали акции технологических, нефтяных и сырьевых компаний на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала. Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики. Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают в четверг отрицательную динамику. Исключением является индекс шанхайской биржи, который незначительно растет. На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", которая влияет на темпы экономического восстановления по всему миру. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,63%. В стране приняли решение продлить меры по борьбе с распространением COVID-19 до конца сентября, поскольку количество инфицированных снижается очень медленно, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,6%. В то же самое время китайский Shanghai Composite показывает незначительный рост на 0,09%, поддерживаемый статданными об уровне инфляции в Китае в августе. Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, рост потребцен в стране в августе был минимальным за 5 месяцев на фоне снижения цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после подъема на 1% в июле. Аналитики Trading Economics ожидали сохранения августовской инфляции на уровне 1%. При этом цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9,5% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам восьмого месяца подряд, что связано, в частности, с ростом стоимости сырьевых товаров. Эксперты ожидали сохранения темпов роста цен производителей на июльском уровне в 9%.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в четверг утром после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана Катрина. На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $72,89 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,3% - до $72,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,51 за баррель, что на 0,3% выше закрытия 7 сентября. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $69,3 за баррель.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за неделю, завершившуюся 3 сентября, в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей, запасов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,597 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,957 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 сентября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,02%, поднявшись до 726,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,37%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,2%) и "ТМК-001P-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,22%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" полностью разместило 15-летние облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года. Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,74% годовых.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило 4-летние облигации серии 002Р объемом 500 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых.

Россельхозбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года на уровне 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,95% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 сентября. Объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 9 сентября.

Совкомбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,35% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 8 сентября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 7 млрд рублей до 10 млрд рублей.

АО "Автобан-Финанс" 10 сентября проведет сбор заявок на облигации серии БО-П03 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 2 года. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-8,90% годовых. Ему соответствует доходность к оферте - 8,94-9,10% годовых. Техразмещение запланировано на 14 сентября.

ГТЛК 10 сентября проведет вторичное размещение бондов серии БО-08 объемом до 2,34 млрд рублей с офертой через 3,5 года. Сбор заявок пройдет с 12:00 до 15:00 МСК. Ориентир по цене размещения - не ниже 100,1% от номинала, что соответствует доходности к оферте 8,34% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в сентябре 2016 года по ставке 11,1% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 сентября текущего года.

АО "Аэрофьюэлз" в конце сентября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 3 года объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,7% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,06% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Это уже вторая программа облигаций эмитента. Первую программу объемом до 1,5 млрд рублей "Мосбиржа" зарегистрировала в декабре 2020 года. В рамках нее в марте текущего года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,76% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря 2020 года за один час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

Металлинвестбанк приобрел в рамках оферты 599 тыс. 987 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 22,2% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 6,5% годовых.