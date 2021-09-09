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09 сентября 2021 года 10:01
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЕЦБ и макростатистика в США: - ЕЦБ объявит решение по денежно-кредитной политике; - В США выйдет еженедельный отчёт по заявкам на пособие по безработице. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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09 сентября 2021 года 11:43
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,50-73,50 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Потоки в рубле корректируются в ту или иную сторону в зависимости от глобальных настроений. Активности экспортеров пока нет,... читать дальше
.09 сентября 2021 года 11:22
BCS Express 9 сентября 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1540 рублей за штуку". Цена входа: ниже 1430 рублей; потенциальная доходность: 8,4%; горизонт инвестирования: 4 месяца, стоп-приказ: ниже 1380 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки... читать дальше
.09 сентября 2021 года 10:51
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в пятницу, 10 сентября 2021 года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Росстат представил окончательную оценку инфляции за предыдущий месяц, рассчитанную на основе широкой потребительской корзины... читать дальше
.09 сентября 2021 года 10:31
Вероятно продолжение консолидации котировок ОФЗ в течение торговой сессии в четверг в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях, констатирует эксперт банка Дмитрий Грицкевич. На фоне... читать дальше
.09 сентября 2021 года 10:13
Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $73,7 за баррель на торгах в четверг на фоне данных по запасам углеводородов в США и возможных жёстких комментариев ЕЦБ, которые могут привести к ослаблению доллара, говорится в аналитическом материале Sber CIB. ЕЦБ на заседании в четверг,... читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:47
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в районе 4005-4030 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4005-4030 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:35
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России сразу на 50 б.п. по итогам заседания 10 сентября 2021 года возросла, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого. "На первый взгляд, дальнейший рост инфляции за счет базовых компонент, сохранение довольно... читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:35
Москва. 9 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:20
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Intel Corp. с прогнозной ценой на уровне $63,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Поставки полупроводниковых элементов, которые используются сейчас практически в любой технике от бытовых приборов до автомобилей, во время... читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:11
Возможна консолидация цены нефти марки Brent в диапазоне $70,5-73,5 за баррель в ближайшее время, считают эксперты BCS Express. "Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в район $72,5 за баррель и имеют все шансы на продолжение боковой динамики в диапазоне $70,5-73,5 за баррель. На фоне опасений... читать дальше
.09 сентября 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 пунктах по-прежнему сохраняются. Пока котировки находятся выше 3840 пунктов, картина... читать дальше
.09 сентября 2021 года 08:58
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе. Фондовые индексы стран АТР показывают отрицательную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.09 сентября 2021 года 08:30
Москва. 9 сентября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков. читать дальше
.08 сентября 2021 года 19:27
Москва. 8 сентября. Доллар лишь незначительно колеблется вокруг уровней предыдущей сессии, евро немного слабеет на "Московской бирже" в среду вечером; несмотря на активно дорожающую нефть, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ожидании заседаний ряда ведущих центробанков мира, результаты которых могут заметно повлиять на настроения инвесторов. читать дальше
.08 сентября 2021 года 19:13
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ после локальной утренней коррекции вслед за внешними площадками вернулся в среду к росту вслед за нефтью (Brent нацелилась на $73 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 4020 пунктов после утреннего отката ниже 4000 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы акции "Русала" на фоне роста алюминия после госпереворота в Гвинее, также подорожали не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела". читать дальше
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