Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в районе 4005-4030п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в районе 4005-4030 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4005-4030 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Дополнительным фактором неопределенности на рынке станет ожидание итогов планового заседания ЕЦБ (14:45 МСК) и последующих комментариев по этому поводу (15:30 МСК)". - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.