Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 10 сентября возросла - "Локо-Инвест"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России сразу на 50 б.п. по итогам заседания 10 сентября 2021 года возросла, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"На первый взгляд, дальнейший рост инфляции за счет базовых компонент, сохранение довольно высоких инфляционных ожиданий населения, резвый рост кредитования и ожидания дополнительных инфляционных эффектов от выплат пенсионерам и силовикам в сентябре/октябре (раз более низкие по объему выплаты на детей в августе на ценах, как видно, сказались) вполне способны заставить ЦБ повысить ставку еще на 50 б.п. в пятницу. Если же ЦБ отреагирует на ускорение инфляции в контексте "...это влияние социальных выплат, и оно будет временным...", как было озвучено ранее, учтет неоднородную динамику сезонно скорректированных показателей и примет во внимание сигналы о продолжающемся замедлении экономики, то повышение ставки вполне может составить и 25 б.п., оставляя пространство для маневра на следующих заседаниях, - пишет Полевой. - В этих условиях мы предпочитаем сохранить прогноз повышения ставки в пятницу на 25 б.п., признавая, что вероятность увидеть +50 б.п. после выхода в четверг данных по инфляции за август возросла".

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