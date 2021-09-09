"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Intel с прогнозной ценой $63,9

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Intel Corp. с прогнозной ценой на уровне $63,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Поставки полупроводниковых элементов, которые используются сейчас практически в любой технике от бытовых приборов до автомобилей, во время пандемии критически сократились. Выступая на автосалоне в Мюнхене, глава Intel Пэт Гелсинджер заявил, что инвестиционная программа объемом 80 млрд евро в увеличение мощностей по производству микросхем в условиях глобального дефицита чипов станет катализатором для полупроводниковой промышленности и для всей технологической отрасли. Кроме того, до конца текущего года компания сообщит о месте строительства двух новых заводов по производству микросхем в Европе, - указывает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк. - В настоящее время эмитент намерен активно расширяться, стремясь наверстать технологическое отставание от конкурентов. Планы Intel крайне амбициозны: ранее в этом году компания объявила, что инвестирует $20 млрд в производственные мощности на территории США. Кроме того, в июле появились сообщения о том, что Intel вела переговоры о покупке производителя чипов Global Foundries за 21,7 млрд фунтов стерлингов, хотя Global и отрицала этот факт".

Безусловно, отмечает Миронюк, необходимость наращивания производства назрела уже несколько месяцев назад. На протяжении большей части этого года автопроизводители страдали от дефицита предложения на рынке чипов, и многие из них были вынуждены ограничить производство. "Таким образом, Intel станет одним из бенефициаров высокого спроса в сегменте, однако реальная прибыль от инвестиций будет сгенерирована лишь через несколько лет ввиду того, что строительные процессы, как правило, весьма продолжительны по времени. На наш взгляд, масштабная программа экспансии Intel окажет позитивное влияние на котировки бумаг компании", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

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