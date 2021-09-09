Возможна консолидация цены нефти в диапазоне $70,5-73,5/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможна консолидация цены нефти марки Brent в диапазоне $70,5-73,5 за баррель в ближайшее время, считают эксперты BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в район $72,5 за баррель и имеют все шансы на продолжение боковой динамики в диапазоне $70,5-73,5 за баррель. На фоне опасений из-за спроса, вызванных сокращением экспортных цен на саудовскую нефть в Азии, в фокусе внимания в четверг может быть отраслевая статистика от EIA. В то время как данные по запасам и добыче будут искажены из-за урагана, участники рынка могут сосредоточиться на данных о совокупных поставках нефтепродуктов, пытаясь оценить спрос на топливо на фоне завершения автомобильного сезона", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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