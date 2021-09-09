09 сентября 2021 года 09:43
Утренние прогнозы: неопределенность
На утро четверга у аналитиков не сложилось единое мнение о направлении открытия отечественного рынка акций, вероятно сдержанное отклонение.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций в четверг откроется небольшим ростом".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 пунктах по-прежнему сохраняются. Пока котировки находятся выше 3840 пунктов, картина остается растущей. Поддержку оказывает фактор относительно высоких цен на нефть, газ и ряд металлов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон вновь не радует: американские фьючерсы снижаются на 0,4%, около 0,2% прибавляет нефть, металлы торгуются разнонаправленно. В такой ситуации продолжить и так не очень уверенный рост будет сложно".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4005-4030 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Дополнительным фактором неопределенности на рынке станет ожидание итогов планового заседания ЕЦБ и последующих комментариев по этому поводу".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая ухудшение ситуации на глобальных рынках, индекс Мосбиржи может вновь попасть под власть коррекционных настроений и еще раз проверить на прочность отметку 4000 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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09 сентября 2021 года 19:38
Москва. 9 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. читать дальше
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09 сентября 2021 года 19:24
Москва. 9 сентября. Рынок акций РФ в четверг откатился ниже рубежа 4000 пунктов по индексу Мосбиржи в рамках фиксации прибыли игроками, несмотря на некоторое улучшение внешней конъюнктуры вечером (подросли Штаты), реакция на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не менять ставки и сохранить объем программы выкупа активов оказалась в целом нейтральной. читать дальше
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09 сентября 2021 года 18:49
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $346,37 за штуку на сентябрь 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Финансовый отчет Microsoft по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что... читать дальше
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09 сентября 2021 года 18:45
Москва. 9 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли вслед за позитивной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
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09 сентября 2021 года 18:15
Цикл ужесточения монетарной политики в РФ близится к своему завершению, и это хороший сигнал для инвесторов, полагает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.
По мнению эксперта, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, повысит ставку. Жорнист полагает, что повышение... читать дальше
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09 сентября 2021 года 17:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $33, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что цены на медь... читать дальше
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09 сентября 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с прогнозной ценой 107 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 97 руб., потенциальная доходность: 10,31%, стоп-приказ: 93,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты... читать дальше
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09 сентября 2021 года 16:52
Инвестиции в медицинский хай-тек оправдывают ожидания, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Зарины Саидовой.
"Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF (IHI) с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств, находящийся в числе наших... читать дальше
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09 сентября 2021 года 16:25
Ралли в акциях "РусАла" может прекратиться, отмечается в комментарии ITI Capital.
"Алюминий продолжает дорожать из-за возросших рисков поставок бокситов из Гвинеи (четверть мировых поставок) после госпереворота в этой стране и на фоне сокращения производства алюминия в Китае из-за политики... читать дальше
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09 сентября 2021 года 16:00
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4550 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.
"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе... читать дальше
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09 сентября 2021 года 15:41
Москва. 9 сентября. Доллар и евро немного усилили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет повышена ключевая ставка. читать дальше
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09 сентября 2021 года 15:36
Банку России целесообразно как минимум взять паузу в процессе повышения ключевой ставки - факторы, на которые ЦБ ссылался, аргументируя предыдущие решения о повышении ставки, в настоящий момент уже полностью исчерпали себя, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных... читать дальше
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09 сентября 2021 года 15:10
ИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 400 руб. за штуку", открытую 24 августа 2021 года, в связи с достижением целевых уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.
Текущая доходность составила 19,2%, сообщают аналитики.
Настоящее сообщение содержит... читать дальше
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09 сентября 2021 года 14:48
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целевой ценой $440 за штуку". Цена входа: $417; потенциальная доходность: 5,5%; горизонт инвестирования: 3 месяца, стоп-приказ: $398, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитик Оксана Холоденко указывает на ряд... читать дальше
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09 сентября 2021 года 14:25
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,85 руб./$1 в ближайшее время при благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.
"Рубль пытается перебороть относительную слабость предыдущих дней, активно реагируя на умеренное улучшение внешнего фона. Если восстановление... читать дальше
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