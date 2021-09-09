Утренние прогнозы: неопределенность

На утро четверга у аналитиков не сложилось единое мнение о направлении открытия отечественного рынка акций, вероятно сдержанное отклонение.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций в четверг откроется небольшим ростом".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 пунктах по-прежнему сохраняются. Пока котировки находятся выше 3840 пунктов, картина остается растущей. Поддержку оказывает фактор относительно высоких цен на нефть, газ и ряд металлов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон вновь не радует: американские фьючерсы снижаются на 0,4%, около 0,2% прибавляет нефть, металлы торгуются разнонаправленно. В такой ситуации продолжить и так не очень уверенный рост будет сложно".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4005-4030 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Дополнительным фактором неопределенности на рынке станет ожидание итогов планового заседания ЕЦБ и последующих комментариев по этому поводу".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая ухудшение ситуации на глобальных рынках, индекс Мосбиржи может вновь попасть под власть коррекционных настроений и еще раз проверить на прочность отметку 4000 пунктов".