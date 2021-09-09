Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи целевые ориентиры на 4055 и 4110 пунктах по-прежнему сохраняются. Пока котировки находятся выше 3840 пунктов, картина остается растущей. Поддержку оказывает фактор относительно высоких цен на нефть, газ и ряд металлов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин напоминает, что в четверг в центре внимания окажется заседание ЕЦБ. Итоги мероприятия будут опубликованы в 14:45 МСК, указания на дальнейшие перспективы монетарной политики можно будет получить из пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:30 МСК).

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