Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе. Фондовые индексы стран АТР показывают отрицательную динамику в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, трейдеры продавали акции технологических, нефтяных и сырьевых компаний на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала.

Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

"Мне кажется, трейдеры стали более осторожными в последние пару дней, - говорит директор по исследованиям D.A. Davidson Джеймс Рэган. - Мы видим, что динамика акций компаний традиционно "защитных" секторов, в том числе коммунального и потребительского, лучше рынка в целом, при этом активность сделок в технологическом секторе уменьшилась, хотя он все еще держится довольно хорошо".

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) в среду подешевели на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 1,2%. Котировки бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Chevron Corp. (SPB: CVX) снизились соответственно на 0,9% и 0,7%.

В то же время акции коммунальных компаний NextEra Energy (SPB: NEE) Inc., Edison International (SPB: EIX) и South Jersey Industries Inc. подорожали на 1,7%, 0,8% и 1,2% соответственно.

Рэган отмечает, что "мягкий откат" фондового рынка США связан не только с опасениями в отношении перспектив экономического роста из-за распространения "дельты", но и с беспокойством по поводу усиления инфляции, сворачивания стимулов и сохраняющейся проблемы лимита госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в среду, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью газете Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США.

Акции биофармацетической компании Kadmon Holdings Inc. выросли в цене на 71% по итогам торгов в среду после того, как французская фармкомпания Sanofi (SPB: SNY) SA объявила о ее покупке.

Стоимость бумаг китайского производителя электромобилей Nio (SPB: NIO) Inc. опустилась на 6% после того, как компания объявила о планах дополнительного размещения акций в США на сумму до $2 млрд.

Цена акций Coinbase Global снизилась на 3,2%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пригрозила Coinbase, оператору крупнейшей в США криптовалютной биржи, подать на компанию в суд, если она запустит готовящуюся программу, позволяющую пользователям размещать криптовалюты под проценты или выдавать займы в криптовалютах.

Бумаги McAfee Corp., разработчика решений для кибербезопасности, упали в цене на 8,8% на информации, что некоторые из акционеров компании намерены продать порядка 20 млн ее акций на открытом рынке.

Стоимость акций Global Payments (SPB: GPN) Inc., разработчика платежных технологий, выросла на 7,2%. Компания объявила о покупке MineralTree, поставщика решений для автоматизации бухгалтерских процедур, за $500 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 68,93 пункта (0,2%) и составил 35031,07 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 5,96 пункта (0,13%) - до 4514,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 87,69 пункта (0,57%) и составил 15286,64 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают отрицательную динамику в ходе торгов в четверг. Исключением является индекс шанхайской биржи, который незначительно растет.

На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", которая влияет на темпы экономического восстановления по всему миру.

Днем ранее в США региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС), показал, что экономическая активность в стране в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:00 мск опустился на 0,7%.

В стране приняли решение продлить меры по борьбе с распространением COVID-19 до конца сентября, поскольку количество инфицированных снижается очень медленно, что создает нагрузку на систему здравоохранения. Ранее сообщалось, что правительство может снять некоторые ограничения в случае, если темпы вакцинации покажут хорошие результаты.

Среди лидеров падения на токийской бирже акции разработчика бесплатных мобильных игр NEXON Co. Ltd. (-4,5%), производителя сантехники Toto Ltd. (-3,5%), косметической Shiseido Co. Ltd. (-3,4%) и автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (-2,6%).

Стоимость автопроизводителей Honda Motor Co. Ltd. и Toyota Motor снижается соответственно на 2% и 1%.

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,6%. В то же самое время китайский Shanghai Composite показывает незначительный рост на 0,09%, поддерживаемый статданными об уровне инфляции в Китае в августе.

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, рост потребцен в стране в августе был минимальным за 5 месяцев на фоне снижения цен на продукты питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после подъема на 1% в июле.

Аналитики Trading Economics ожидали сохранения августовской инфляции на уровне 1%.

При этом цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9,5% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам восьмого месяца подряд и является самым существенным с августа 2008 года, что связано, в частности, с ростом стоимости сырьевых товаров. Эксперты ожидали сохранения темпов роста цен производителей на июльском уровне в 9%.

На гонконгской бирже больше всего снижается стоимость акций технологических компаний на фоне усиления контроля китайских властей за онлайн бизнесом, который расширился во время пандемии, отмечает MarketWatch.

Котировки акций Tencent Holdings Ltd. падают на 6%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 4%, Meituan - на 3% и Xiaomi Corp. - на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.

Котировки акций BHP опускаются на 1,9%, RioTinto - на 2,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,1%.

Цены на нефть стабильны в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида.

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана Катрина, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $72,66 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,91 (1,3%) - до $72,6 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,27 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,95 (1,4%) - до $69,3 за баррель.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за неделю, завершившуюся 3 сентября, в четверг в 18:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей, запасов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.