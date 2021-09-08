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08 сентября 2021 года 19:13

Рынок акций РФ в среду подрос к 4020п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, лидировали Русал и Мечел

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ после локальной утренней коррекции вслед за внешними площадками вернулся в среду к росту вслед за нефтью (Brent нацелилась на $73 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 4020 пунктов после утреннего отката ниже 4000 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы акции "Русала" на фоне роста алюминия после госпереворота в Гвинее, также подорожали не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4017,37 пункта (+0,2%, утром индекс опускался ниже 3985 пунктов), индекс РТС - 1726,53 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 7,1%.

Доллар подрос до 73,3 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+7,1%, до 66,75 рубля), "Мечела" (+4,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,2%).

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, крупный акционер "Русала", настаивает на выплате алюминиевой компанией дивидендов за первое полугодие 2021 года в соответствии с утвержденной дивполитикой, а также на ее соблюдении компанией в дальнейшем, говорится в заявлении Sual Partners.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%), акции "Московской биржи" (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

ВТБ в августе заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 25,1 млрд рублей, в целом за восемь месяцев - 179,4 млрд рублей, что является рекордом для банка, сообщил журналистам главный бухгалтер банка Михаил Коваленко.

В августе прошлого года прибыль ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета составила лишь 0,3 млрд рублей из-за роста расходов на резервы, за восемь месяцев - 52,1 млрд рублей.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, российские индексы сняли техническую перекупленность после многократного обновления максимумов за последние недели. Негативом выступает снижение европейских рынков, где инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ в четверг.

Важной макроэкономической статистики в среду не выходило, но глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, что в 2021 году ВВП РФ вырастет как минимум на 4,2%, в 2022 году - на 3%.

В лидерах роста выступили акции "Русала" и его материнской компании En+ (MOEX: ENPG) (+4,7%). Фьючерсы на алюминий снова растут на фоне продолжающейся неопределенности с поставками бокситов из Гвинеи.

С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике снял краткосрочную перекупленность, скорректировавшись от верхней границы среднесрочного восходящего канала. При этом индекс остается выше психологической отметки 4000 пунктов, отмечает Кауфман.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром рынок акций РФ решил продолжить коррекцию вниз, однако в условиях достаточно устойчивого притока новых инвесторов на финансовый рынок подобные просадки, как правило, весьма резво выкупаются.

Выросли акции "Русала" на фоне максимальных за 13 лет цен на алюминий. Между тем, для сектора могут сформироваться очередные риски. Министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках Московского финансового форума, что государству стоит внимательней присмотреться к рентным доходам компаний. Он полагает, что высокие дивиденды начисляются в ущерб инвестициям, а также эта рента требует более справедливого распределения.

Европейские индексы снизились. Рост инфляции в еврозоне до 3% может заставить ЕЦБ пойти на сокращение мер поддержки уже на заседании 9 сентября. Глава ЦБ Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ужесточение денежной политики ЕЦБ может начаться раньше, чем это ожидается на рынке. Как минимум, ЕЦБ может пойти на сокращение покупки активов в рамках программы экстренной помощи в период пандемии (PEPP) с 80 млрд евро до 60 млрд евро.

Нефть получила неожиданную поддержку в виде событий в Ливии. Источники Reuters сообщают, что протестующие заблокировали работу терминалов Харига и Эс-Сидер. Месторождения, которые поставляют нефть на данные терминалы, продолжают работу. Кроме того, в США восстановление нефтепереработки происходит быстрее, чем восстановление добычи в Мексиканском заливе. К вечеру вторника 79 платформ все еще оставались без персонала. Объемы добычи в заливе составляют около 20% от потенциала. Таким образом, за период с прошлых выходных потери в поставках составляют до 17-18 млн баррелей.

Ураган Ида, скорее всего, привел к сокращению запасов. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижение запасов нефти на 3,8 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей и дистиллятов - на 3,0 млн баррелей. Отчет по запасам от API поступит в среду в 23:30 МСК.

Тем временем, представители ФРС продолжают настаивать на необходимости сокращения стимулов. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что на рынке гораздо больше вакансий, чем работников. Поэтому ФРС будет придерживаться плана на сокращение стимулов. В интервью Financial Times он сообщил, что сокращение стимулов начнется уже в этом году и завершится в следующем.

В Morgan Stanley (SPB: MS) полагают, что есть вероятность падения рынка акций США на 15% до конца текущего года. Как минимум, сентябрь и октябрь будут очень волатильными. Вечером в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС в 21:00 МСК. В данном сборнике в описательной форме рассказывается о состоянии региональных экономик США. Естественно, в случае обнаружения проблем с восстановлением экономики рынок способен развернуться вверх, считает Кочетков.

По словам аналитика "Сбер Управление Активами" Александры Овчинниковой, российский фондовый рынок к закрытию основных торгов растерял часть дневного роста. Инвесторы ждут данных по инфляции в России, которые выйдут вечером. В четверг ожидается смешанная динамика, ориентир по индексу МосБиржи - 3980-4040 пунктов, по индексу РТС - 1700-1750 пунктов.

В Азии торги закрылись с околонулевой динамикой, за исключением Японии, где Nikkei оказался на 6-месячном максимуме благодаря данным по росту ВВП. Европейские площадки просели перед заседанием ЕЦБ, участники рынка в ожидании скорого прекращения стимулирования.

На американских площадках дальнейший рост индексов ограничен неопределенностью относительно перспектив экономики США. Дополнительным давлением может стать снижение выплат по безработице, более 7,5 млн человек будут лишены дополнительных $300 еженедельно. Помимо того, что инвесторы обеспокоены распространением дельта-штамма, а рынок труда теряет поддержку, глобальные банки пересматривают прогнозы дальнейшего экономического роста в худшую сторону. Так, Goldman Sachs понизил прогноз по ВВП США в третий раз за месяц с 6% до 5,7%, это выступает еще одним сигналом для более позднего отказа от стимулов Федрезерва.

Нефть марки Brent продолжает консолидацию под отметкой $73 за баррель. Ожидаемый диапазон по нефти $72-74 за баррель не теряет актуальности. Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара, отмечает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,8-1,5%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Фондовый рынок Японии вырос на позитивных статданных о темпах роста ВВП страны во втором квартале: экономика выросла на 0,5% в поквартальном выражении, тогда как предварительные данные указывали на рост на 0,3%, в годовом выражении подъем составил 1,9%, тогда как ожидался пересмотр до 1,6% с ранее озвученного роста на 1,3%.

Последнее время рынок акций США рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.

Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Нефть в среду дорожает на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, сообщает MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,41 за баррель (+1% и -0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $69,17 за баррель (+1,2% и -1,4% накануне).

Производители в Мексиканском заливе все еще не могут возобновить добычу в полном объеме спустя девять дней после поразившего регион урагана Ида. Остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих более 79% производства нефти в регионе и около 78% природного газа.

Участники рынка ждут публикации в среду данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+18,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+12,5%), ГДР EMC (MOEX: GEMC) (+11,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+8,7%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,5%).

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-6,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5,9%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,6% и -4,5% "префы"), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,44 млрд рублей (из них 36,87 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 17,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 14,83 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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