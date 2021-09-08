Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Сбер Управление Активами Александра Овчинникова.

"Рубль оказался под небольшим давлением американской валюты и завершает день вблизи 73,5 руб./$1. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72,5-74,0 руб./$1", - отмечает эксперт.

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