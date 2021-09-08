08 сентября 2021 года 18:44
Цены евробондов РФ слегка подросли в среду благодаря стабильности базовых процентных ставок
Москва. 8 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций слегка подросли в среду благодаря стабильности базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 7 сентября и составила 114,83% от номинала, что соответствует доходности 1,405% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня и составила 100,355% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2 пункта и составил 134,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 21 базисный пункт - до 138,9% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,36% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 11 базисных пунктов - до 132,84% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,395% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 113,55% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 1,5 базисного пункта, до 108,53% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,61% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 30 базисных пунктов, подорожав до 129,59% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,5% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 112,525% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 1,95% годовых).
"Ситуация в секторе базовых активов сегодня относительно спокойная, колебания процентных ставок US Treasuries незначительные - в пределах 1-2 базисных пункта, что формирует в целом стабильный внешний фон для долговых бумаг emerging markets, в том числе и России. В частности, котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году сегодня находились вблизи отметки 129,5% от номинала, которую инвесторы проторговывают уже в течение нескольких дней. Из наиболее интересных событий для рынка можно отметить сегодняшнее размещение пятилетних евробондов СУЭКа, которое демонстрирует сохраняющийся спрос участников рынка на качественные еврооблигации российских компаний. Исходя из сформировавшихся на данный момент финальных ориентиров доходностей данных бумаг, у них есть потенциал для дальнейшего ценового роста", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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