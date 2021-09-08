"Финам" рекомендует покупать акции Engie с целью 15,11 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Engie с целевой ценой 15,11 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Наше позитивное видение акций Engie объясняется целой группой факторов, ключевыми из которых являются амбициозные "зеленые" цели французского лидера электроэнергетики наряду с планами по точечной концентрации бизнеса на стратегических интересах. Акции Engie на таком фоне выглядят серьезно недооцененными относительно конкурентов, что дополняется высокой прогнозной дивидендной доходностью NTM на уровне 6% в евро", - пишут эксперты "Финама".

Они полагают, что планы Engie по декарбонизации и повышению доли возобновляемых источников энергии в миксе открывают перед компанией новые перспективы на фоне глобального "зеленого" перехода. Компания на сегодня имеет лишь десять угольных станций и закроет их к 2027г. Доля ВИЭ в миксе вырастет с текущих 31% до 58% в 2030 году, с выходом на углеродную нейтральность в 2045 году. После принятия директивы Fit for 55 Европейской комиссией Engie начала работу над еще более амбициозными "зелеными" целями.

"Дополнительные возможности по расширению доли рынка для Engie возникают и в рамках необходимости существенного увеличения ВИЭ-генерации во Франции для достижения таргета 40% - как лидер в области ВИЭ компания может выгодно воспользоваться данной ситуацией. Главные риски, связанные с компанией, сконцентрированы в ее финансовых результатах последних лет - данную проблему призвана решить реорганизация бизнес-процессов: Engie планирует сократить количество стран, в которых осуществляет деятельность, с более 50 до менее 30 к 2023 году. Мы рекомендуем "Покупать" акции Engie с целевой ценой €15,11, что эквивалентно потенциалу роста 23% от текущих котировок", - резюмируют аналитики инвесткомпании.

Engie SA - международный электроэнергетический холдинг, базирующийся во Франции. Компания осуществляет электро- и газоснабжение, а также оказывает сопутствующие услуги более чем в 50 странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.