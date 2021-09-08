ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку в пятницу до 7% - Sber CIB

ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку в пятницу до 7% годовых и заявит, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки, говорится в комментарии Sber CIB.

"Это повышение ставки будет пятым с начала года - в общей сложности она уже выросла с 4,25% до 6,5%", - напоминают эксперты.

Они указывают на ряд аргументов в пользу такого решения:

- Во-первых, в августе снова ускорилась инфляция: по предварительным данным, она составила около 6% в годовом выражении, хотя еще в июне была ниже 4%. Августовский показатель превысил целевой уровень инфляции ЦБ (4%).

- Во-вторых, инфляционные ожидания населения сейчас значительно выше исторически средних значений. Они составили 12,5% на год вперед, тогда как за последние 10 лет их среднее значение - 11,5%.

- В-третьих, в последнее время обострился дефицит рабочей силы на рынке труда, что приводит к повышению зарплат. "Это усиливает инфляцию, - отмечают аналитики инвестбанка. - С одной стороны, быстрое восстановление экономики после коронакризиса привело к появлению новых рабочих мест. С другой, сохраняется недостаток рабочей силы из-за оттока мигрантов в прошлом году. В результате годовой рост зарплат во втором квартале составил 13%, а безработица в июле почти вернулась к допандемийному уровню".

Розничное кредитование не успело в полной мере отреагировать на повышение ставок и ужесточение регулирования и пока продолжает расти быстрыми темпами. Во всём мире также наблюдается ускорение инфляции: в августе мировые цены на пшеницу и сахар выросли на 9-10%", констатируют эксперты Sber CIB.

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