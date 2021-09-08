Рубль днем лишь слабо меняется к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 8 сентября. Доллар лишь незначительно колеблется вокруг уровней предыдущей сессии, евро немного слабеет на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании заседаний ряда ведущих центробанков мира, результаты которых могут заметно повлиять на настроения инвесторов.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,64 руб./EUR1, подешевев на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,8 копейки - до 79,29 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 сентября на 25,12 копейки, до 73,4421 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,92 копейки, до 86,9114 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику на дневных торгах, так как участники рынка уже находятся в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, а также пресс-конференции председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной. Заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, 10 сентября.

Более половины опрошенных изданием "Ведомости" экспертов (12 из 23) ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 7% на ближайшем заседании. В семи организациях ждут роста ставки на 0,25 п.п. Аналитики четырех организаций затруднились назвать точный размер шага регулятора и заявили, что повышение может произойти в диапазоне 0,25-0,5 п.п.

Кроме того, трейдеры ожидают предстоящего также на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором европейские официальные лица примут решение относительно темпа выкупа активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Эксперты предполагают, что ЕЦБ может принять решение сократить выкуп до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро, пишет Trading Economics. Ранее Центробанк сообщал, что он продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, 9 сентября.

Тем временем, накануне доходность 10-летних US Treasuries выросла почти до 1,38%, максимума с 13 июля, в связи с усилением опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса и его последствий для восстановления экономики.

Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сокращать объем покупки гособлигаций позднее, чем ожидалось, на фоне опубликованных на прошлой неделе данных по рынку труда, оказавшихся слабее прогнозов, пишет Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров остается ситуация с добычей в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 1,03% - до $72,43 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,23% - до $69,19 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают признаки сохранения сбоев в добыче нефти в Мексиканском заливе, поскольку производители пока все еще не смогли восстановить деятельность на прежнем уровне спустя девять дней после поразившего регион урагана "Ида", пишет Trading Economics. Остается приостановленной работа мощностей, обеспечивающих около 80% добычи в США в регионе. Рынок уже недосчитался около 17,5 млн баррелей нефти.

Трейдеры ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

"Несмотря на позитивный внешний фон, рубль открылся вниз, после чего быстро отыграл все потери. Однако следом ситуация на мировых рынках стала быстро ухудшаться, вызвав активное снижение российской валюты в первые часы торгов. В результате она вновь переписала недельный минимум к доллару. Давление на рисковые активы оказали признаки вероятного отказа Народного банка Китая от перехода к агрессивному стимулированию экономики. К этому добавились сигналы от немецких чиновников ЕЦБ и некоторых других европейских стран о том, что регулятору необходимо быстрее приступить к сворачиванию монетарных стимулов из-за высокой инфляции в регионе. На этом фоне усилились опасения, что ФРС на ближайшем заседании 22 сентября также объявит о скором старте сокращения покупок долговых активов, производимых в рамках программы количественного смягчения (QE). (. . .) Таким образом, в целом рубль остается под давлением негативных факторов, но сумел скорректироваться в середине дня благодаря улучшению внешнего фона. Если ситуация на мировых рынках вновь ухудшится, доллар продолжит двигаться к ближайшей цели, находящейся на двухнедельной вершине 73,7 руб./$1", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"С укреплением доллара против основных мировых валют на рынке Forex продолжают терять позиции на текущей неделе и валюты EM. К середине дня в среду российский рубль и абсолютно все его коллеги по развивающимся рынкам торговались в минусе. В динамике за последнюю неделю ситуация на рынках EM не столь однозначная. В минусе к доллару такие валюты, как рубль, турецкая лира и индийская рупия, однако в плюсе находились бразильский реал, индонезийская рупия и южноафриканский рэнд. На российском рынке в среду доллар преодолел отметку в 73,5 рубля уже в первой половине дня, оказавшись там впервые с конца августа. Отметим, что глобальный уход от риска пока оказывает более заметное влияние на рубль, чем котировки нефти, которые в среду днем торговались в плюсе (более 1% по марке Brent)", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 6,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 7,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 3 б.п. каждая - до 7,31% и 7,38% годовых соответственно.