"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo с целью $49,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $45,2, потенциальная доходность: 9,96%, стоп-приказ: $42,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Wells Fargo & Co. является диверсифицированной финансовой компанией, предоставляющей широкий спектр услуг: банковские, инвестиционные, страховые, а также ипотечное и потребительское микрокредитование. Чистая прибыль Wells Fargo & Co по GAAP за первую половину 2021г составила $10,7 млрд против убытка в $2,9 млрд в предыдущем году. Компания платит дивиденды и, на взгляд аналитиков, в долгосрочной перспективе выигрывает от потенциального повышения ключевой ставки в США.

"С технической точки зрения котировки компании торгуются в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $45,2. При покупке на 14,2% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,8 риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.