Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может возобновиться. "Быки" будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, где в настоящее время расположена ближайшая поддержка", - отмечает аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт подчеркивает, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Неопределенность относительно перспектив американской экономики продолжает негативно отражаться на настроениях инвесторов. Ранее игроки рынка ожидали роста ВВП США в сентябре на фоне возвращения школьников и студентов в учебные заведения, а работников в офисы благодаря вакцинации. Однако теперь оптимизм сменился опасениями по поводу возможного замедления темпов экономического роста на фоне распространения штамма "дельта".

На взгляд аналитика, ход торгов в среду будет определяться данными из "Бежевой книги" Федрезерва, которая представляет собой обзор текущей макроэкономической ситуации, составленный на основании документов 12 региональных банков.

Еще одним испытанием для экономики станет снижение выплат по безработице: дополнительных $300 в неделю лишатся более 7,5 млн человек.

"Инфляция в еврозоне, по предварительным данным, в августе достигла 3% (максимальное значение за 10 лет), что вызывает опасения инвесторов относительно монетарной политики ЕЦБ. Рынок ожидает, что на заседании 9 сентября могут быть раскрыты параметры сокращения программы количественного смягчения в Европе. Позиция европейского регулятора может оказать влияние на действия ФРС", - указывает Денисламов.

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