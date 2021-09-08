"Финам" рекомендует покупать акции РусГидро с целью 1,10 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусГидро" с целевой ценой 1,10 рубля за штуку на июнь 2022г, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусГидро" заработала 40 млрд руб. чистой прибыли за первые 6 месяцев 2021г, отмечают аналитики. Это несколько ниже, чем в аналогичный период 2020г, - главным образом из-за меньшей водности. Однако эксперты "Финама" сохраняют прогноз по рекордной прибыли свыше 60 млрд руб. (консенсус Bloomberg - 62 млрд руб.) и дивиденду 2021Е - 0,068 руб. на акцию (+28% г/г, доходность 8,3%). Главным драйвером, по их мнению, должно стать сокращение обесценений по активам в сравнении с прошлым годом на фоне отсутствия крупных вводов (в прошлом году списания превысили 25 млрд руб.).

"Эффект роста прибыли проявится по итогам года, поскольку списания обычно отражаются в IV квартале. Компания планирует скорректировать дивидендную политику, перейдя на выплаты от очищенной прибыли. Мы считаем это скорее позитивным фактором, поскольку дивиденды будут защищены от списаний, но, с другой стороны, если рост котировок приведет к отражению финансового дохода от переоценки форварда с ВТБ, то это будет вычитаться из дивидендного пула. Этот год ожидается позитивным в финансовом плане, и мы сохраняем нашу текущую рекомендацию по акциям HYDR "Покупать" с целевой ценой 1,10 руб. на июнь 2022г (потенциал роста составляет 34%), хотя выше этих уровней акциям будет сложно вырасти из-за возможного навеса новой допэмиссии, которая противоречит идее приватизации, а также потенциальных инвестиций, связанных со строительством и модернизацией инфраструктуры на Курилах, и строительства ГЭС на Амуре", - пишут стратеги инвесткомпании.

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