ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 385 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка и подтверждают прогнозную цену бумаг на уровне 385 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Банк устойчиво получает прибыль на уровне 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионного дохода, а также умеренных темпов роста резервов. Показатель чистой процентной маржи третий месяц остается на уровне 5% - Сбербанку удается поддерживать маржинальность на достаточно высоком уровне как за счет существенной доли активов с плавающими ставками, так и удержанием стоимости пассивов на относительно низком уровне. При прибыли за 8 месяцев 2021 года 828 млрд руб. ждем ~1,2 трлн руб. по итогам года (Г. Греф более консервативен, подтвердив планы по прибыли на уровне 1,0 трлн руб.). Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка; подтверждаем целевой уровень в 385 рублей за бумагу", - отмечают эксперты ПСБ.

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