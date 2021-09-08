Риторика ЦБР, вероятно, важнее возможного повышения ставки в сентябре - BCS Express

Риторика Банка России, вероятно, важнее самого возможного повышения ключевой ставки регулятора в сентябре текущего года, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Центральным событием текущей недели станет пятничное заседание Банка России. Согласно опросу Reuters, большинство экспертов ждет повышения ключевой ставки с текущего уровня в 6,5%. Мнения разделились: ожидается подъем ставки на 25 или 50 б.п. Второй вариант был бы особенно позитивным для курса рубля. В базовом сценарии ожидается, что после подъема до 7% цикл ужесточения ДКП завершится. А в следующем году по мере замедления инфляции ЦБ может вновь начать снижать ключевую ставку, пишет Карпунин в комментарии. - Будем следить за риторикой Банка России. Это, пожалуй, более важный индикатор, нежели само повышение ставки. Если регулятор даст сигнал инвесторам о том, что цикл повышения заканчивается, то появится базис для будущей положительной переоценки среднесрочных рублевых выпусков облигаций. Как можно видеть по динамике индекса ОФЗ (RGBI), на долговом рынке в последние месяцы вообще нет никакого ралли в отличие от индексов акций. С апреля наблюдается спокойная картина: RGBI консолидируется в боковом формате".

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