Шансы на значительное укрепление рубля в 2021г пока сохраняются - BCS Express

Шансы на значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару в текущем году пока еще сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Единой тенденции в паре USD/RUB не просматривается. В последние дни курс находится в районе 72,5-73,5 руб./$1. В этом году все еще сохраняются шансы на более значительное укрепление рубля. В частности, курс доллара может опуститься и до 70 руб./$1. при столь высоких ставках и ценах на энергоносители. Промежуточная зона поддержки находится в районе 71,5-72 руб./$1.. Поводов для мощных девальваций рубля пока не наблюдается", - указывает аналитик инвесткомпании.

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