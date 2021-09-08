Утренние прогнозы: небольшой рост

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду, сильных движений на рынке в течение торговой сессии не предвидится.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ в среду небольшим ростом".

BCS Express (Василий Карпунин): "Учитывая внешний фон, в среду утром можно ожидать нейтральную динамику или же незначительный подъем на рынке акций РФ. Большинство commodities торгуются в небольшом плюсе, фьючерсы на западные индексы - без существенных изменений".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон пока благоприятствует небольшому подъему рынка акций, однако сильных движений в среду не будет".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия торгов индекса Мосбиржи с повышения в пределах 0,1-0,3%, в районе 4015-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно нейтральный. Рынок акций способен открыться небольшим ростом".