Рынок акций РФ утром откатился ниже 4000п по индексу МосБиржи, выросли Мечел и Русал

Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное снижение вместе с фондовой Европой, несмотря на подросшие нефть и металлы, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 4000 пунктов, при этом продолжился подъем бумаг "Мечела" и "Русала".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3991,28 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1711,7 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 73,47 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

ВТБ в августе заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 25,1 млрд рублей, в целом за восемь месяцев - 179,4 млрд рублей, что является рекордом для банка, сообщил журналистам главный бухгалтер банка Михаил Коваленко.

В августе прошлого года прибыль ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета составила лишь 0,3 млрд рублей из-за роста расходов на резервы, за восемь месяцев - 52,1 млрд рублей.

Подорожали акции UC Rusal (+4,1%), "Мечела" (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, учитывая отсутствие улучшения на глобальных рынках, индекс МосБиржи ожидаемо продолжил коррекцию и вернулся ниже 4000 пунктов.

Ключевые азиатские рынки снизились, за исключением Японии, где вышли неплохие данные по торговому балансу и ВВП за II квартал. В течение дня не ожидается ярко выраженной динамики глобальных рынков, поскольку новостной фон продолжает оставаться достаточно скудным. В четверг выйдут недельные данные по безработице в США, которые могут скорректировать ожидания по итогам приближающегося заседания ФРС (21-22 сентября) и придать импульс рынкам.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также не ожидает сильных движений рынков, поскольку все ждут заседания ЕЦБ в четверг, где может прозвучать намек на сроки сворачивания программы количественного смягчения экономики. Соответственно, через призму этого решения инвесторы будут оценивать перспективы монетарной политики ФРС, что для рынков более важно.

В России ожидаются данные по инфляции, от которых зависит судьба ключевой ставки. Пока ожидается, что ЦБ повысит показатель на 0,25 п.п. Борьбе с инфляцией это практически не поможет, но для рынка акций повышение ставки будет негативным, так как снижает привлекательность дивидендных историй. Зато высокая ставка повысит процентные доходы банков, и здесь стоит присмотреться к Сбербанку, который после покорения исторических максимумов снял техническую перекупленность и готов к новому движению вверх.

Акции "Мечела" технически сильно перекуплены, но, судя по возросшим оборотам, в них ринулись спекулянты. Поэтому движения в ближайшие дни могут быть сильными. Среднесрочным инвесторам рекомендуем фиксировать часть прибыли по "Мечелу".

Акции "НОВАТЭКа" подогреваются ростом цен на газ, но бумаги также перекуплены, поэтому не исключена фиксация по ним прибыли. Высвобожденные средства могут уйти в акции "Газпрома", которые скорректировались во вторник-среду, отмечает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, настроения на нефтяном рынке остаются тревожными. В минувшее воскресенье Саудовская Аравия снизила октябрьские отпускные цены на экспортный сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1,3 за баррель, в то время как прогнозы предполагали более скромное снижение - на $0,2-0,4 за баррель. Рынки восприняли этот сигнал как свидетельство ослабления спроса на нефть в Азии, в том числе из-за вспышки COVID-19.

Диапазон $70,5-73,5 за баррель Brent пока остается актуальным, по мере приближения к его нижней границе активность покупателей может возрастать, а вероятность отскока - увеличиваться.

Reuters сообщает, что, по текущим оценкам, ураган "Ида", прошедший в Мексиканском заливе неделю назад, оказался одним из самых дорогостоящих для нефтяной отрасли. До сих пор около 79% добычи нефти (чуть менее 1,5 млн б/с) в заливе остается закрытой. Специалисты энергетической отрасли считают, что из-за урагана добыча в США до конца года может потерять до 30 млн баррелей добычи.

Между тем, Национальный центр ураганов в США сообщает, что в южно-центральной части Мексиканского залива зарождается новая группа штормов. Вероятность того, что они перерастут в полноценный тропический циклон в ближайшие два дня, составляет 30%. Еще один ураган в регионе может еще больше затянуть процесс восстановления отрасли, что будет позитивным фактором для котировок нефти, считает Галактионов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, вечером Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Далее выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а затем появится "Бежевая книга" ФРС. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В России выйдет отчет по инфляции за август - ожидается 6,6%. Последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal (33,2 руб. на акцию) и "РусАгро" (MOEX: AGRO) (65,5 руб. на акцию). От ЕЦБ в четверг ждут заявлений по сокращению стимулов, от ЦБ РФ в пятницу также ждут повышения ставки, что будет снижать мотивацию для ухода денег частных инвесторов из банковских вкладов. Но самое главное в том, что рынок акций РФ к настоящему моменту оказался сильно перекупленным - после легкой коррекции в начале августа индекс МосБиржи поднялся более чем на 10%.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-0,8%: Nasdaq (+0,1%) обновил рекорд, снизились Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.

Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

В среду в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,9-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Фондовый рынок Японии вырос на позитивных статданных о темпах роста ВВП страны во втором квартале: экономика выросла на 0,5% в поквартальном выражении, тогда как предварительные данные указывали на рост на 0,3%, в годовом выражении подъем составил 1,9%, тогда как ожидался пересмотр до 1,6% с ранее озвученного роста на 1,3%.

Нефть утром в среду вновь пытается расти, фьючерсы на Brent тестируют рубеж $72 за баррель, в то время как фьючерсы на WTI находятся недалеко от минимального значения за две недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,96 за баррель (+0,4% и -0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $68,67 за баррель (+0,5% и -1,4% накануне).

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана "Ида". Работа мощностей, обеспечивающих около 79% добычи США в регионе, до сих пор приостановлена, сообщают СМИ.

Участники рынка ждут публикации в среду данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-11,2%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-4,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,5%).

Подорожали бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+9,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,83 млрд рублей (из них 6,49 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 4,76 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,87 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).