"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции "ФСК ЕЭС" остаются в нашем топ-листе бумаг сектора электроэнергетики РФ. Отчет по прибыли за I полугодие вышел в рамках ожиданий. Компания показала умеренный рост выручки и EBITDA на фоне индексации тарифов, повышения показателей отпуска и так далее. Прибыль по МСФО составила 37 млрд руб. Выплаты по итогам года, по нашим оценкам, могут составить 0,018-0,019 руб. на акцию с текущей доходностью 9,5%, а компания таким образом сохранит свой дивидендный статус. С начала года цена акций снизилась на 12% (в основном из-за дивидендного гэпа), но II полугодие может стать доходнее по мере того, как инвесторы начнут набирать позиции под дивидендный сезон 2022 года и закладывать ожидания кратного роста доходов от техприсоединения в следующем году, - пишут эксперты инвесткомпании. - Мы сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 0,272 рубля за штуку на конец 2022 года. Потенциал роста оцениваем в 39% без учета дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.