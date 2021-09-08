Цена нефти, вероятно, пока останется в диапазоне $70,5-73,5/барр. - BCS Express

Цена нефти марки Brent, вероятно, пока останется в диапазоне $70,5-73,5 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Диапазон $70,5-73,5 за баррель нефти марки Brent пока остается актуальным. По мере приближения к его нижней границе активность покупателей может возрастать, а вероятность отскока может увеличиваться", - указывают эксперты.

"Ураган "Ида" в Мексиканском заливе, по текущим оценкам, оказался одним из самых дорогостоящих для нефтяной отрасли, сообщил Reuters. До сих пор около 79% добычи нефти (чуть менее 1,5 млн б/с) в заливе остается закрытой. Специалисты энергетической отрасли считают, что из-за урагана добыча в США до конца года может потерять до 30 млн баррелей, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Между тем Национальный центр ураганов в США сообщает, что в южно-центральной части Мексиканского залива зарождается новая группа штормов. Вероятность того, что они перерастут в полноценный тропический циклон в ближайшие два дня составляет 30%. Еще один ураган в регионе может еще больше затянуть процесс восстановления отрасли, что будет позитивным фактором для котировок нефти".

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