ПСБ рекомендует держать акции Акрона с прогнозной ценой 7050 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции ПАО "Акрон" с прогнозной ценой на уровне 7050 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

Совет директоров "Акрона" рекомендует выплатить 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет. отмечают эксперты банка. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 октября. Общий размер средств, направляемых на выплату дивидендов, может составить около 1,1 млрд рублей. Внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос о дивидендах, назначено на 29 сентября.

"Объем выплат оказался довольно мал и разочаровал инвесторов. Тем не менее на фоне улучшения финансовых результатов и высоких цен на минеральные удобрения ожидаем, что размер дивидендов по итогам 2021 года будет выше (около 450 руб./акцию, дивидендная доходность - 7%). Рекомендация - "держать", целевой уровень - 7050 рублей за штуку", - пишут аналитики ПСБ.

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