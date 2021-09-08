Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 в среду - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73 руб./$1 в среду на фоне ожиданий заседания ЕЦБ (четверг) и вероятной в связи с этим остановки глобального укрепления американской валюты, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в среду стоимость барреля нефти марки Brent колеблется у отметки $72, инвесторы ждут данные Американского института нефти по складским запасам углеводородов. Они, скорее всего, будут неблагоприятными, поэтому цена нефти может приблизиться к $71,3 за баррель, полагают в инвестбанке.

Значительных изменений на рынке рублевого госдолга в среду не ожидается - инвесторы ждут данные по инфляции в России, которые выйдут вечером, отмечают эксперты Sber CIB.

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