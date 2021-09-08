Индекс Мосбиржи откроет торги в среду повышением на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,3%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия торгов индекса Мосбиржи с повышения в пределах 0,1-0,3%, в районе 4015-4025 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация июльской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 МСК).

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