Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 8 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году. В понедельник торги на биржах не проводились из-за выходного дня в США. Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября. Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,94%. Оптимизм трейдеров обеспечен позитивными окончательными данными о темпах роста ВВП страны во втором квартале. Экономика Японии во втором квартале выросла на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:40 МСК снизился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют умеренный рост в начале торгов в среду после снижения накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $72,1 за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,73% - до $71,69 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,83 за баррель, что на 0,7% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 1,36% - до $68,35 за баррель.

Нефтяные трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана "Ида". Работа мощностей, обеспечивающих около 79% добычи США в регионе, до сих пор приостановлена, сообщают СМИ. Участники рынка ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,792 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,66 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 сентября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 726,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "РЖД-28" (+0,24%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-0,26%), "Роснефть-001Р-04" (-0,2%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершило размещение облигаций серии БО-001P-09 объемом 9 млрд 749,207 млн рублей. Сбор заявок прошел 6 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,65% годовых. Дата погашения выпуска - 28 августа 2031 года. Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.

Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года на уровне 7,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,95% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 сентября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 9 сентября.

РН банк установил ставку 1-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 сентября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 10 сентября.

Mail.ru (MOEX: MAIL) 16 сентября проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом от 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 150 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

МФК "Займер" ориентировочно с 16 по 21 сентября начнет размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,5-12,75% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. Окончательное решение по амортизации выпуска не принято. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В обращении в настоящее время находится два выпуска облигаций компании на 800 млн рублей.