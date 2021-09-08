Сильных движений на рынке акций РФ в среду не будет - "Алор Брокер"

Сильных движений на отечественном рынке акций в среду не будет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций во вторник ожидаемо снизился, пойдя на поводу у внешнего фона. Однако "круглая" отметка 4000 пунктов по индексу Мосбиржи устояла, что дает хорошие шансы на продолжение роста. Внешний фон пока благоприятствует небольшому подъему, однако сильных движений в среду не будет. Все ждут заседания ЕЦБ в четверг, где может прозвучать намек на сроки сворачивания программы количественного смягчения экономики. Соответственно, через призму этого решения будем оценивать перспективы монетарной политики ФРС, что для рынков более важно", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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