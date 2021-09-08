Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в среду - "Универ Капитал"

Вероятно нейтральное начало торгов на российском рынке акций в среду, говорится в комментарии "Универ Капитала".

"Жду нейтрального открытия российского рынка акций. То, что мы наблюдали на рынке во вторник - это не коррекция, потому что котировки большинства акций находятся там, где они были в пятницу в середине дня. На графике индекса РТС есть сильная поддержка 1695 пунктов (локальные максимумы июня и августа текущего года). Для меня коррекция отечественного фондового рынка начнется после того, как "медведи" пробьют этот уровень вниз. При этом надо будет еще посмотреть на пятничное решение ЦБ по ставке. Если ключевая ставка поднимется на 0,5%, и риторика ЦБ будет такая, что "ЦБ будет продолжать следить за инфляцией, и, если инфляционный тренд не получит развития, то это будет последнее повышение в этом году", это станет большим позитивом для бондов и рубля и небольшим позитивом для акций. Российский фондовый рынок оценен справедливо, чтобы начались массовые продажи акций, требуется значимое негативное событие", - пишет руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.