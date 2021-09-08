Котировки нефти, возможно, останутся в диапазоне $71-73/барр. в ближайшее время - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в диапазоне $71-73 за баррель в ближайшее время, предполагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent во вторник оставались ниже $72 за баррель на фоне крепкого доллара и опасений по спросу. При этом медленное восстановление добычи нефти в Мексиканском заливе сдерживает цены от более сильного снижения. В среду в фокусе будет статистика от API, которая покажет реальную ситуацию в добыче и переработке после урагана "Ида". По состоянию на вторник около 79% добычи в заливе еще не было восстановлено. Мы сохраняем ожидания, что Brent пока останется в зоне $71-73 за доллар с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов", - пишет Крылова в комментарии ПСБ.

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