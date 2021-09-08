Brent - $71,71 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые рынки стран АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительный рост в начале торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.

В понедельник торги на биржах не проводились из-за выходного дня в США.

Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.

Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

"Инвесторам следует быть осторожными, - считает основатель ASYMmetric ETF Даррен Шуринга. - Рынки могут оказаться под еще более негативным давлением".

"Люди видят замедление темпов роста экономики, и перспективы становятся несколько менее прозрачными, поэтому понятно, что люди не хотят входить в рынок и пускать деньги в работу, - полагает главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс. - Есть серьезные опасения по поводу "дельты", роста экономики Китая и мира, инфляции - и, естественно, люди хотят большей очевидности".

Между тем аналитики Barclays улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 4600 пунктов с ранее ожидавшихся 4400 пунктов. "Мы не верим в то, что начало сворачивания (программы покупки активов ФРС - ИФ) приведет к существенной распродаже на рынке", - заявили они.

Котировки акций State Street Corp. (SPB: STT) упали на 3,7%. Банк договорился о приобретении подразделения финкомпании Brown Brothers Harriman & Co. по обслуживанию инвесторов за $3,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, в том числе полученными от размещения новых акций и прекращения программы buyback.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась за день на 1,8%. Авиастроительный концерн потерял заказ на самолеты 737 MAX от своего крупнейшего клиента за пределами США - ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Между тем котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, выросли на 2,3% после того, как аналитики Keybanc улучшили прогноз и рекомендации для них.

Акции американской Match Group (SPB: MTCH), владельца онлайн-приложений для знакомств Tinder и Hinge, подскочили в цене на 7,5% на сообщении, что они будут включены в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500 с 20 сентября.

Они сменят в индексе бумаги фармацевтической Perrigo Co., которые в свою очередь займут место акций WW International Inc. (бывшая Weight Watchers) в индексе S&P MidCap 400. Бумаги Perrigo подешевели во вторник на 0,6%, WW International - на 3%.

Цена акций Ford Motor (SPB: F) Co. выросла на 0,5% на новости о том, что автопроизводитель назначил Дага Филда главным директором по новым технологиям. Ранее он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Apple и Tesla (SPB: TSLA).

Apple Inc. (SPB: AAPL) разослала приглашения представителям СМИ на мероприятие 14 сентября, в рамках которого, как ожидают эксперты, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone. Акции компании во вторник подорожали на 1,6% и завершили третий день подряд на рекордно высоком уровне.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 269,09 пункта (0,76%) - до 35100 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 15,4 пункта (0,34%), составив 4520,03 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов повысился на 10,81 пункта (0,07%) - до 15374,33 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК увеличился на 0,4%. Оптимизм трейдеров обеспечен позитивными окончательными данными о темпах роста ВВП страны во втором квартале.

Экономика Японии во втором квартале выросла на 0,5% в поквартальном выражении, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Предварительные данные указывали на рост на 0,3%.

Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП на 0,4%.

В первом квартале экономика страны продемонстрировала отрицательную динамику, сократившись на 1,1%.

Экспорт Японии увеличился четвёртый квартал подряд - на 2,8%. Импорт - третий квартал подряд, на 5%.

В годовом выражении ВВП страны в апреле-июне вырос на 1,9% по сравнению с озвученным ранее ростом в 1,3%. Аналитики прогнозировали 1,6%. В первом квартале экономика Японии, согласно пересмотренным данным, сократилась на 4,2%.

В лидеры роста на японском рынке в ходе торгов выходят акции инвесткорпорации SoftBank Group Corp., которые прибавляют в цене 4,3%. Днем ранее в SoftBank сообщили о заключении соглашения о партнерстве и обмене акциями с германским телекоммуникационным оператором Deutsche Telekom.

Стоимость бумаг автопроизводителя Toyota Motor снижается на 0,4%. Компания потратит 1,5 трлн иен ($13,7 млрд) до 2030 года на развитие мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей и гибридных автомобилей, а также исследования и разработки в этой сфере.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе снизились на $4 млрд, до $3,232 трлн по сравнению с $3,236 трлн на конец июля, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК), опубликованные днем ранее. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали уменьшения резервов до $3,233 трлн.

Среди лидеров падения на гонконгской бирже акции инвесткомпании WH Group Ltd. (-4%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,4%) и технологической корпорации Xiaomi Corp. (-2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:40 МСК уменьшился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,8%.

Котировки акций BHP снижаются почти на 1%, RioTinto - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительный рост в начале торгов в среду.

При этом фьючерсы на Brent остаются ниже отметки $72 за баррель, в то время как фьючерсы на WTI находятся недалеко от минимального значения за две недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в среду составляет $71,71 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,53 (0,73%) - до $71,69 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,49 за баррель, что на $0,14 (0,20%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась на $0,94 (1,36%) - до $68,35 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана "Ида". Работа мощностей, обеспечивающих около 79% добычи США в регионе, до сих пор приостановлена, сообщают СМИ.

Участники рынка ждут публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.