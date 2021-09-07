Рубль вечером продолжает лишь умеренно слабеть к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 7 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль умеренно слабеет к бивалютной корзине на фоне несколько усилившей снижение нефти и негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,81 руб./EUR1, подорожав на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,4 копейки - до 79,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно слабеть к доллару и евро на вечерних торгах. На настроения инвесторов оказывают влияние негативная динамика большинства мировых рынков, а также дешевеющая нефть. Уменьшение спроса на риск связано с обеспокоенностью относительно высоких темпов распространения коронавирусной инфекции в мире, так как пандемия COVID-19 продолжает оказывать заметное влияние на скорость экономического восстановления.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев. Темпы роста не оправдали ожиданий экспертов, которые в среднем прогнозировали повышение на 750 тыс.

Ситуация на рынке труда является одним из основных ориентиров для ФРС при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Трейдеры полагают, что Федрезерв может отложить начало сворачивания программы выкупа активов из-за слабого роста количества рабочих мест. Ранее представители ФРС заявляли, что решение по этому поводу будет принято на сентябрьском заседании, но они хотят быть уверены в том, что экономика продолжает восстанавливаться.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 10 сентября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе инвесторы также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

Настрой руководителей ЕЦБ, еще недавно казавшийся "ястребиным", мог измениться за последние время на фоне новой волны COVID-19 в мире. Однако до сих пор не исключается, что ЕЦБ на заседании 9 сентября обозначит планы более раннего, чем ожидается, сворачивания антикризисной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль слабеет к доллару и евро, причем с начала этой недели российская валюта растеряла большую часть своего роста по отношению к доллару, накопленного за предыдущую торговую пятидневку. "Впрочем, во вторник доллар дорожает не только к рублю, но укрепляется и к подавляющему большинству валют развивающихся стран. Из предстоящих событий целесообразно было бы обратить внимание на заседание ЕЦБ, итоги которого будут опубликованы в четверг. Интерес представляет возможная реакция европейского регулятора на рост инфляции в еврозоне в августе до 3% г/г, а если конкретней - возможное изменение риторики регулятора относительно проводимой им программы выкупа активов. Тем временем, в США в четверг вечером целый ряд представителей ФРС примут участие сразу в нескольких мероприятиях, поэтому не исключено, что на фоне вышедших в прошлую пятницу данных по nonfarm payrolls, которые не оправдали ожидания, их комментарии касательно восстановления рынка труда и влияния этого фактора на сроки начала сворачивания стимулов могут повлиять на динамику рынков", - говорит Беспалов.

"В РФ участники рынка ждут итогов заседания Банка России в пятницу. Инфляция в РФ, судя по последним данным, выросла до 6,8% г/г, а инфляционные ожидания, согласно опросу "инФОМ", хоть и снизились в августе до 12,5%, все же остаются высокими, поэтому нельзя исключать решительных действий регулятора и повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7%. Тем не менее, после повышения ставки сразу на 1 процентный пункт в июле, российский регулятор может действовать и более сдержанно", - также отметил аналитик.

"На российском рынке доллар укреплялся вторую сессию подряд и к окончанию рабочего дня торговался выше 73,35 руб./$1, обновив максимум с начала сентября. Отметим, что при сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже завтра может протестировать отметку в 73,5 руб./$1. В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что поддержит рубль в возвращении на уровень в 73 по доллару", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов вечером во вторник, при этом цена Brent находится ниже $72 за баррель. Давление на рынок оказывают в том числе опасения по поводу сокращения спроса, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник уменьшилась на 1,01% - до $71,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,79% - до $68,05 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Мексиканском заливе. Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленной после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ мощностью около 1 млн баррелей в сутки (около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США), сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные уведомила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

Банк России во вторник, 7 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 670 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 929,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 августа, банки разместили 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке также 6,44% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 7 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки привлекли 820,8 млрд рублей при лимите 1,08 трлн рублей и спросе 820,8 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,45% годовых.

ЦБ РФ 7 сентября также провел размещения 48-го и 49-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 48-й выпуск был размещен в объеме 9 млрд 124,8 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала. 49-й выпуск был размещен в объеме 159 млрд 499,5 млн рублей, средневзвешенная цена составила также 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 23,71 копейки, до 73,1909 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,79 копейки, до 86,8922 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 46,4 копейки по отношению к пятнице (торги данным контрактом в понедельник не проводились из-за праздничного выходного дня в США, где отмечали День труда) и составил 73,2031 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился по отношению к понедельнику на 26,75 копейки и составил 73,2294 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 308,748 млн, из которых $580,385 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 728,363 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 33,08 копейки, до 86,8768 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 30,86 копейки и составил 86,8939 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR499,217 млн, из которых EUR120,926 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR378,291 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 10 сентября. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 6,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца прибавили по 1 б.п. - до 6,92% и 7,28% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,35% годовых.