Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за отрицательной коррекцией UST

Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной ценовой коррекцией базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 сентября и составила 114,83% от номинала, что соответствует доходности 1,41% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,36% от номинала, что соответствует доходности 0,065% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт по отношению к понедельнику и составил 134,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 36 базисных пунктов - до 138,6% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,375% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели также на 36 базисных пунктов - до 132,6% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 3,41% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 13 базисных пунктов - до 113,52% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,52% от номинала, что соответствует доходности 0,625% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 48 базисных пунктов, подешевев до 129,28% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,515% годовых).

И лишь новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал за день на 3 базисных пункта, до 112,46% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 1,96% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций преимущественно снижались вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств, причем наибольшее давление продавцов было зафиксировано в "длинном" сегменте рынка. В настоящее время наблюдается повсеместный рост процентных ставок долговых бумаг развитых стран, в частности, в пределах 5 базисных пунктов сегодня выросли доходности облигаций, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках. Вместе с тем отечественные евробонды, номинированные в евро, ранее отстававшие в темпах ценового роста от долларовых бумаг из-за опасений возможных новых размещений бумаг именно в европейской валюте, сейчас смотрятся более устойчиво и в целом не падают в цене. Таким образом, в настоящее время на рынке наблюдается исправление накопившихся ранее ценовых дисбалансов между евробондами РФ, номинированными в долларах и евро. Но и в долларовом сегменте рынка нельзя сказать, что наблюдается какое-то заметное падение; котировки, конечно, снижаются, но снижение цен в целом умеренное", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.