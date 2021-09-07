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07 сентября 2021 года 18:42

Рубль находится под давлением ухода от риска на развивающихся рынках - "Велес Капитал"

Рубль во вторник находится под давлением ухода от риска на развивающихся рынках, говорится в комментарии начальника отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Несмотря на утреннюю позитивную статистику по импорту/экспорту Китая (фактические данные оказались лучше прогнозных ожиданий), на валютных площадках развивающихся рынков преобладал уход от риска. Российский рубль и валюты-аналоги теряли к доллару порядка 0,2-0,8% к концу рабочего дня. Американская валюта укреплялась и к корзине шести основных мировых валют. В частности, индекс USD поднимался ближе к вечеру выше 92,5 пунктов, вернувшись на максимум с четверга прошлой недели", - пишет аналитик инвесткомпании.

Эксперт также отмечает, что на российском рынке доллар укреплялся вторую сессию подряд и к окончанию рабочего дня торговался выше 73,35 руб., обновив максимум с начала сентября. Отметим, что при сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже в среду может протестировать отметку в 73,5 руб. В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что, по мнению Кравченко, поддержит рубль в возвращении на уровень в 73 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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