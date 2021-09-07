Наиболее вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в пятницу - Альфа-банка

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в пятницу, 10 сентября, полагают эксперты Альфа-банка.

"Исходя из сочетания глобальных и внутрироссийских факторов, мы считаем, что повышение ставки на 25 б. п. - наиболее вероятный сценарий на заседании 10 сентября. Такое решение также оставляет инструментарий для реагирования в будущем, если риски новой волны пандемии пойдут на спад и/или если до конца года начнется ужесточение монетарной политики в США - на данный момент мы ожидаем, что на конец этого года ключевая ставка составит 7,0%", - пишут аналитики банка.

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