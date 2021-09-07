Цены на природный газ продолжат рост в течение ближайших месяцев - BCS Express

Цены на природный газ продолжат рост в течение ближайших 2-3 месяцев, что станет для инвесторов хорошей возможностью заработать на акциях компаний нефтегазового сектора, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Приобретать лучше не одну бумагу, а целый спектр, - полагает эксперт Никита Покровский. - С точки зрения фундаментальной и технической картины из крупных компаний интересными могут быть акции ConocoPhillips. Exxon и Chevron пока имеют менее привлекательную техническую картину. Около 45% выручки ConocoPhillips приходится на природный газ. Стоит обратить внимание, что свободный денежный поток компании по итогам II квартала достиг рекордных значений за последние 7 лет. Покупку можно совершать при движении цены выше $57. Среднесрочная цель для роста находиться в диапазоне от $62 до $66 (10-15% потенциал)".

Интересными могут быть, по мнению аналитика, и бумаги средних по размеру компаний, например, Devon Energy и Marathon Oil. "Акции первой можно покупать с текущих уровней c краткосрочными целями в диапазоне $33-34 (13-17% потенциал), второй выше $12,2 c целями в диапазоне $13,5-14 (11-15% потенциал)", - указывает Покровский.

Ситуация может положительно влиять и на котировки сервисных компаний нефтегазового сектора. Прежде всего, по мнению эксперта, стоит рассмотреть бумаги Baker Hughes - лидера в LNG (Liquefied natural gas). Акции можно приобретать с текущего уровня. Краткосрочной целью выступает диапазон $25-26 (10-12% потенциал). Долгосрочной целью является уровень $30, подчеркивает стратег инвесткомпании.

"Также могут быть интересны бумаги двух других самых крупных компаний сегмента - Hulliburton и Schlumberger. Открытие позиций в первой лучше совершать при движении цены выше $21 c целями в диапазоне $23-25 (10-16% потенциал), во второй выше $29,5 c целями в диапазоне $32-35 (10-20% потенциал)", - отмечает Покровский.

Эксперт уточняет, что все указанные цели являются первоначальными ориентирами. Инвестору стоит наблюдать за ситуацией и при положительной картине удерживать позиции для достижения большей доходности, если прогноз реализуется.

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