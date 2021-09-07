Крупные инвесторы обращают все больше внимания на акции компаний малой и средней капитализации - "Атон"

Крупные институциональные инвесторы обращают все больше внимания на акции компаний малой и средней капитализации, отмечается в комментарии руководителя инвестиционного департамента "Атон-Менеджмент" Евгения Малыхина.

"Индекс компаний малой и средней капитализации в последнее время обгоняет индекс высоколиквидных акций (компаний голубых фишек). Мы считаем российский рынок акций растущим и видим рост не только вверх, но и вширь - появляются новые имена, приходит много новых участников, торговая активность и ликвидность растут. ЦБ снижает максимальную долю на одного эмитента (общая тенденция индексных провайдеров) c 14% на 1% каждые полгода до 10% к 1 января 2023г. Это заставляет крупных институциональных инвесторов обращать больше внимания на акции малой и средней капитализации, что способствует росту их ликвидности", - отмечает Малыхин.

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