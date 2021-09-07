Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 7 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 73,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,89 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,35 копейки - до 79,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 23,71 копейки, до 73,1909 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,79 копейки, до 86,8922 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах. На настроения инвесторов оказывают влияние негативная динамика большинства мировых рынков, а также дешевеющая нефть. Уменьшение спроса на риск связано с обеспокоенностью относительно высоких темпов распространения коронавирусной инфекции в мире, так как пандемия COVID-19 продолжает оказывать заметное влияние на скорость экономического восстановления.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 10 сентября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На этой неделе инвесторы также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent вновь опустилась ниже $72 за баррель. Давление на рынок оказывают в том числе опасения по поводу сокращения спроса, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,66% - до $71,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,41% - до $68,31 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Мексиканском заливе. Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленной после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ мощностью около 1 млн баррелей в сутки (около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США), сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные уведомила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

"В условиях низкой рыночной активности и локального восстановления доллара на международной арене рубль подешевел на торгах в понедельник, отступив от максимумов конца июня, отмеченных в конце прошлой торговой недели. Во вторник пара "доллар-рубль" продолжает развивать подъем - покупатели оживились на более привлекательных уровнях с оглядкой на некоторое восстановление общего спроса на доллар, который приходит в себя после слабого отчета по занятости. Нефть тем временем находится в привычном диапазоне и выглядит относительно стабильно, не подавая значимых сигналов нашей валюте", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Нефть по-прежнему сильно зависит от темпов распространения коронавирусной инфекции по всему миру и, в частности, Китае. Кроме того, инвесторы ждут возобновления добычи и работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана "Ида". Краткосрочный ориентир по нефти - $72-$74 за баррель. Рубль немного слабеет. Важных событий и публикаций в поддержку национальной валюте сегодня не ожидается. Однако завтра ситуация может измениться с началом аукционов Минфина. Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72,5-74 руб./$1", - отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбер (MOEX: SBER) Управление активами" Евгений Линчик.

Банк России во вторник, 7 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 670 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 929,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 августа, банки разместили 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке также 6,44% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 7 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки привлекли 820,8 млрд рублей при лимите 1,08 трлн рублей и спросе 820,8 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 6,45% годовых.

ЦБ РФ 7 сентября также провел размещения 48-го и 49-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 48-й выпуск был размещен в объеме 9 млрд 124,8 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала. 49-й выпуск был размещен в объеме 159 млрд 499,5 млн рублей, средневзвешенная цена составила также 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании возможного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в пятницу, 10 сентября. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 6,74% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца прибавили по 1 б.п. - до 6,92% и 7,28% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,35% годовых.