Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4510-4560п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4510-4560 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют об инициативе покупателей. На краткосрочном горизонте восходящее движение может продолжиться. "Быки" будут стремиться к цели 4600 пунктов. Нижняя граница тренда совпадает с 50-дневной средней, что является ближайшим уровнем поддержки", - пишет аналитик.

Зубков также отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов вновь темпы распространения COVID-19 и влияние роста заболеваемости на восстановление мировой экономики. Отмечается ослабление туристической и командировочной активности, включая снижение количества регистраций в аэропортах и бронирований в ресторанах.

"Это обусловлено преимущественно сокращением расходов на деловые поездки, наложившимся на завершение летнего сезона, - полагает эксперт. - Некоторые показатели деловой активности на прошлой неделе не оправдали ожиданий. Восстановление экономики США по-прежнему во многом зависит от темпов вакцинации, поскольку высокая доля привитого населения снижает риски повторного введения жестких карантинных ограничений. На этом фоне Goldman Sachs понизил прогноз по росту ВВП США в 2021г с 6% до 5,7%, отмечая сокращение потребительских расходов вследствие роста числа заражений".

Еще один важный пункт новостной повестки - продолжающиеся переговоры по пакету инфраструктурных расходов. Зубков указывает, что консенсуса достигнуть пока не удается, поэтому прогрессистам, возможно, придется смягчить программу повышения налогов, особенно в отношении налога на прирост капитала и международного налога. Это может привести к уменьшению пакета расходов от демократов или к тому, что он будет финансироваться за счет привлечения более значительного объема заимствований.

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