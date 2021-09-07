"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Datadog с целью $147

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Datadog Inc. с целью $147 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,29%, стоп-приказ: $134, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Datadog - разработчик облачных приложений для мониторинга, сбора данных и метрик с серверов, баз данных, журнала приложений и их анализа в режиме реального времени. Убыток Datadog по GAAP за I полугодие 2021г составил $22,4 млн против прибыли $6,8 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 59,3% до $432,1 млн против $271,3 млн годом ранее. Востребованность в платформе мониторинга безопасности для разработчиков и бизнес-пользователей поддержит котировки компании в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения котировки компании торгуются в восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $134 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32", - указывают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.